İstanbul'da miras kavgası: Ölü ve yaralılar var

00:3127/09/2025, Cumartesi
DHA
Kavga nedeniyle dört kişi tutuklandı.
İstanbul Sancaktepe'de amca çocukları arasında çıkan miras kavgası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde amca çocukları olduğu öğrenilen iki grup arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Eylül Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görenleri ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan Y.H., V.H., F.H., A.H. ve E.H.'i ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi üzerine ağır yaralanan F.H., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dört kişi tutuklandı

Kavgaya karışan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.H., Y.H. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.H., A.H., T.H. ve R.H. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İstanbul
#Sancaktepe
#Kavga
#Miras
