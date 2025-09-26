Yeni Şafak
Avcılar’da kardeş dehşeti: 3 yıl önce zıpkınla yaralandı şimdi silahla öldürüldü

26/09/2025, Cuma
DHA
İstanbul/ Avcılar.
İstanbul Avcılar’da üç yıl önce kardeşiyle yaşadığı tartışmada sırtından zıpkın ve bıçakla yaralanan 32 yaşındaki Metin Direk, bu sabah kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Direk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Avcılar'da 3 yıl önce tartıştığı kardeşi tarafından sırtından zıpkın ve bıçakla yaralanan Metin Direk (32) bu sabah kimliği belirsiz bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’ndeki Sandal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; marketten evine dönen Metin Direk'in yanına skuter ile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Metin Direk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı sonrayı gören kişi,
"Sadece yattığını gördüm ben. Arkadaşlar elbisesini kesip pansuman yaptı. Ambulans geldi ve aldı götürdü"
dedi.

Ne olmuştu?

Öte yandan Metin Direk, 24 Mayıs 2022 günü aynı mahallede bulunan Uğur Mumcu Parkı’na yaralı halde gelmişti. Metin Direk’nin, Üzengi Sokak’ta sırtından zıpkın ile parka geldikten sonra hastaneye kaldırılırken, Direk, polise verdiği ifadede kardeşi Rıdvan Direk İle tartıştıklarını ardından kendisini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtığını söylemişti.




