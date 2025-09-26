Avcılar’da kardeş dehşeti: 3 yıl önce zıpkınla yaralandı şimdi silahla öldürüldü

Olay, saat 09.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’ndeki Sandal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; marketten evine dönen Metin Direk'in yanına skuter ile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Metin Direk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı sonrayı gören kişi,

"Sadece yattığını gördüm ben. Arkadaşlar elbisesini kesip pansuman yaptı. Ambulans geldi ve aldı götürdü"