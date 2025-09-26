Avcılar’da kardeş dehşeti: 3 yıl önce zıpkınla yaralandı şimdi silahla öldürüldü

İstanbul Avcılar’da üç yıl önce kardeşiyle yaşadığı tartışmada sırtından zıpkın ve bıçakla yaralanan 32 yaşındaki Metin Direk, bu sabah kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Direk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ne olmuştu?
Öte yandan Metin Direk, 24 Mayıs 2022 günü aynı mahallede bulunan Uğur Mumcu Parkı’na yaralı halde gelmişti. Metin Direk’nin, Üzengi Sokak’ta sırtından zıpkın ile parka geldikten sonra hastaneye kaldırılırken, Direk, polise verdiği ifadede kardeşi Rıdvan Direk İle tartıştıklarını ardından kendisini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtığını söylemişti.