16 yaşındaki eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O cani 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

14:4526/09/2025, Cuma
IHA
"Benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım"
Edirne’de 16 yaşındaki eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 Nisan’da Edirne Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesinde buluştuğu 15 yaşındaki eski sevgili E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni’nin davasında bugün karar duruşması görüldü. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katılan tutuklu sanık E.A., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.


Gülden’in ablası Nurhan Alüzrek duruşma sonrası, "Yaklaşık 6 aydır kardeşim için mücadele ettim. 6 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım" diyerek karara tepki gösterdi.


Anne Zehra Coni de acısının çok büyük olduğunu bekleterek, "Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli" dedi.



#Edirne
#Cinayet
#Gülden Coni
