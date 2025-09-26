16 yaşındaki eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O cani 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

5 Nisan’da Edirne Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesinde buluştuğu 15 yaşındaki eski sevgili E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni’nin davasında bugün karar duruşması görüldü. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katılan tutuklu sanık E.A., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Anne Zehra Coni de acısının çok büyük olduğunu bekleterek, "Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli" dedi.