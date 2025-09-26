BTK: 'USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı' iddiası asılsız

BTK, "USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı" iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve bu kapsamda gözaltına alınan kimsenin bulunmadığını ifade etti.
Kurumun sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına ilişkin haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak,
"USOM'dan gözaltına alınan hiç kimse yoktur."
denildi.
Açıklamada,
"USOM’un tespit ettiği bir olay ve ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen süreçler hakkında kasıtlı olarak yalan haber yapılmıştır. Yalan haber yapanlar ve yayanlar hakkında Siber Güvenlik Kanunu gereğince suç duyurusunda bulunulacaktır."
ifadeleri kullanıldı.
