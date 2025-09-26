Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
BTK’daki yasa dışı sorgu sisteminde soruşturma: 8 gözaltı

BTK’daki yasa dışı sorgu sisteminde soruşturma: 8 gözaltı

10:1526/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BTK’da 'sowix' adlı yasa dışı sorgu sistemiyle kişisel bilgilere erişildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 8 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara il Jandarma Komutanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile müşterek yürütülen çalışmalarda, vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

4 ilde operasyon

'7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet' ile 'Kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak' ve 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#BTK
#yasa dışı
#sorgu sistemi
#sowix
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ ÖSYM: YKS EK TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, kayıt tarihleri açıklandı mı?