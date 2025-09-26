BTK’daki yasa dışı sorgu sisteminde soruşturma: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara il Jandarma Komutanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile müşterek yürütülen çalışmalarda, vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.