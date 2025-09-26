Sanatçı Nalan Höke Turan'ı dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, internet üzerinden yaptığı İtalya vize başvurusu sırasında dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı.
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, internet üzerinden yaptığı İtalya vize başvurusu sırasında dolandırılması üzerine şikayette bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, Turan’ın İtalya vize başvurusu yapabilmek amacı ile ww.onlinevizebasvuru.com isimli internet sitesi üzerinden şüphelilerle irtibat kurduğu pasaport ve belgelerini gönderdiği belirlendi. Sanatçının, vize işlemleri için şüphelilere 90 bin lira gönderdiği, ancak parayı gönderdikten sonra şüphelilere ulaşamadığı tespit edildi.


EŞ ZAMANLI OPERASYON


Soruşturma kapsamında delilerin toplanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



