25 yıllık cinayet aydınlatıldı: 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğmuş

15:5923/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
DHA
Suçunu itiraf eden D.İ., ifadesinde o dönemde 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu anlattı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce ölü bulunan 2 aylık Gülüzar bebeğin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gözaltına alınan D.İ. (38) suçunu itiraf edip, kardeşini yastıkla boğduğunu söyledi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Susurluk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde 11 Ekim 2000 tarihinde işlenen bir bebek cinayetinin şüphelisinin Nazilli'de olduğu bilgisine ulaştı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu cinayet ile ilgili 3 ay süren geniş kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü. Ardından hareket geçen polis, şüpheli D.İ.'yi gittiği Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden D.İ., ifadesinde o dönemde 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu anlattı. D.İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



