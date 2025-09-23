25 yıllık cinayet aydınlatıldı: 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğmuş

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Susurluk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde 11 Ekim 2000 tarihinde işlenen bir bebek cinayetinin şüphelisinin Nazilli'de olduğu bilgisine ulaştı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu cinayet ile ilgili 3 ay süren geniş kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü. Ardından hareket geçen polis, şüpheli D.İ.'yi gittiği Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.