Suruç’ta yorgun mermi cinayeti aydınlatıldı: Katil silah tespit edildi, şüpheli yakalandı

Oğuzhan Ürüşan
10:4312/09/2025, Cuma
10 yaşındaki Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşama tamamlandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 1 Haziran 2025 günü bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşama tamamlandı. Emniyet birimleri, olayda kullanılan silahın balistik incelemeler sonucu tespit edildiğini ve şüpheli F.K.’nın yakalandığını duyurdu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 1 Haziran 2025 günü bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik aşama tamamlandı.


Törenler mercek altına alındı

Olayın ardından polis ekipleri, bölgede düğün, konvoy veya kutlama olup olmadığını araştırmaya başladı. Kamera görüntüleri tek tek incelendi, o gün yapılan düğünlerin adresleri ve sahipleri belirlendi. Çalışmalar sonucunda, Kaya’nın hayatını kaybettiği noktaya yakın bir törende silah kullanıldığı ortaya çıkarıldı.


11 adrese baskın yapıldı: 9 silah ele geçirildi

Şüphelilere yönelik operasyon kapsamında 11 adreste ve 5 araçta arama yapıldı. Yapılan baskınlarda toplam 9 silah ele geçirildi. Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.


Katilin silahı balistik incelemede ortaya çıktı

Kriminal incelemelerde, küçük Sami Yusuf’un ölümüne neden olan kurşunun F.K. isimli şahsa ait silahtan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli derhal gözaltına alındı.


Mutluluk kurşunla değil sevgiyle çoğalır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Rastgele sıkılan her kurşun masum bir hayatı söndürebilir. Hiçbir kutlama, bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir” mesajını verdi. Yerlikaya, vatandaşlara düğün ve kutlamalarda silah kullanılmaması çağrısında bulundu.


Katilin bulunmasına yönelik çaba için Vali, İl Emniyet Müdürü ve Diyarbakır Kriminal Daire personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, küçük Kaya’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.


