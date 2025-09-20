Yeni Şafak
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet: Gasbedilen taksici silahla öldürüldü

Beyoğlu'nda taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşterisi tarafından gasbedildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'un göbeğinde korkunç bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta 34 TJZ 47 plakalı taksinin şoförü Ali Sancar, taşıdığı yolcu tarafından başından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Sancar, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığını belirledi.

Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti.

Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

