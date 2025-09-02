Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Üç yıllık faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı

Üç yıllık faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı

00:522/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Açıktan hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız üç yılın ardından yakalandı.
Açıktan hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız üç yılın ardından yakalandı.

Kayseri’de 2022 yılında bir kuyumcudan 15 gramlık iki altın kolye çalan hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla 3 yıl sonra yakalandı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul dosyaların aydınlatılması kapsamında şüpheli A.E.’yi tespit ederek gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri’de 3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. 2022 yılında bir kuyumcudan 15 gram ağırlığında iki altın kolyeyi çalan hırsız, 3 yıl sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kuyumcudan toplam 15 gram ağırlığındaki iki adet kolyeyi çalarak, ‘açıktan hırsızlık’ olayını gerçekleştiren A.E. yakalandı.

A.E.’nin işlemleri sürüyor.



#Kayseri
#Hırsızlık
#Altın
#Kolye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları açıklandı mı?