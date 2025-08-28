Erciyes'in karı eridi: Alacaklılar paralarını talep etti

Kayseri’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Erciyes Dağı'nın karları eridi. Bu durum ise halk arasında yaygın olan "Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim" deyimini gündeme getirdi. Deyimin bu yaz da gerçek olduğunu ifade eden esnaf, alacaklı oldukları müşterilerden borçlarını ödemelerini talep etti.
Vatandaşlar alacaklı oldukları kişilere seslendi
"Müşterilerimin paramı geri getirmesini istiyorum"
Esnaflık yapan Mehmet Demirdoğan, "Kayserililer arasında yaygın olan ’Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim’ deyimi bu yaz da gerçek oldu. Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte Erciyes’te kar kalmadı. Bu da borçluların yüzünü güldürdü. Bana borcu olan müşterilerimin paramı geri getirmesini istiyorum" dedi.