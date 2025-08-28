Yeni Şafak
Erciyes'in karı eridi: Alacaklılar paralarını talep etti

18:3828/08/2025, Perşembe
IHA
Esnaf Mehmet Demirdoğan, karların erimesiyle alacaklı olduğu müşterilerden borçlarını getirmeleri çağrısında bulundu.
Kayseri’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Erciyes Dağı'nın karları eridi. Bu durum ise halk arasında yaygın olan "Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim" deyimini gündeme getirdi. Deyimin bu yaz da gerçek olduğunu ifade eden esnaf, alacaklı oldukları müşterilerden borçlarını ödemelerini talep etti.

Kayseri’de vatandaşlar arasında yaygın olan "Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim" deyimi, karların erimesi ile yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar alacaklı oldukları kişilere seslendi

Kayseri’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Erciyes’teki karı da eritti. Karların erimesiyle beraber vatandaşlar arasında yaygın olarak kullanılan "Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim" deyimi gündeme geldi. Kayserili vatandaşlar, alacaklı oldukları kişilere seslenerek, paralarını talep etti.

"Müşterilerimin paramı geri getirmesini istiyorum"

Esnaflık yapan Mehmet Demirdoğan, "Kayserililer arasında yaygın olan ’Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim’ deyimi bu yaz da gerçek oldu. Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte Erciyes’te kar kalmadı. Bu da borçluların yüzünü güldürdü. Bana borcu olan müşterilerimin paramı geri getirmesini istiyorum" dedi.



#Erciyes Dağı
#Kayseri
#Borç
