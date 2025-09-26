Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Katil Cemil Koç'a yardım eden iki polis hakim karşısında

Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında iki polis hakim karşısına çıktı.
Küçükçekmece'de cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili, Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın ifadesini paylaşan 2 polis memuru yargı önüne çıkarıldı. Duruşmaya Esra Tokyaz da katıldı.
