Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Katil Cemil Koç'a yardım eden iki polis hakim karşısında

26/09/2025, Cuma
Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında iki polis hakim karşısına çıktı.
Küçükçekmece'de cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili, Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın ifadesini paylaşan 2 polis memuru yargı önüne çıkarıldı. Duruşmaya Esra Tokyaz da katıldı.

Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan 2 polis memuru hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz da katıldı.


