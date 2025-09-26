Gazze yolunda kritik saatler: Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri Ersin Çelik aktardı

Sumud Filosu deniz üzerindeki 14. gününü tamamladı.
Gazze’deki soykırımı durdurmak ve İsrail’in ablukasını kırmak için 50’ye yakın ülkeden katılımcının yer aldığı Küresel Sumud Filosu, İsrail’in drone saldırıları ve engellemelerine rağmen yoluna devam ediyor. Gazze’ye umut taşıyan Küresel Sumud Filosu, deniz üzerindeki 14’üncü gününü geride bıraktı. Sumud artık turuncu bölgeye giriyor. Filodaki son gelişmeleri Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin çelik aktardı
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla yola çıkan 44 ayrı ülkeden yola çıkan katılımcının olduğu Global Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Yeni Şafak YouTube kanalında katıldığı canlı yayında son gelişmeleri aktardı.
#Global Sumud Flotilla
#Global Sumud Filosu
#Sumud Filosu