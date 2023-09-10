İstanbul'da musluktan çamur aktı: Vatandaşlar İBB ve İSKİ'ye isyan etti

İstanbul'da su kesintisine ve musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Sosyal medyada, bir süredir evlerinde suların kesik olduğunu veya çamurlu şekilde aktığını ifade eden vatandaşlar, buna yönelik görselleri paylaşarak, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine tepkilerini dile getirdi.
"Yarın okullar açılıyor. Çoluk çocuk banyo yapacak, suyun haline bak."
Ümraniye Atakent Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten bir vatandaş, paylaşımında İSKİ'nin resmi hesabını da etiketleyerek, şunları yazdı:
Buna ilişkin İSKİ'nin resmi sitesinde herhangi bir açıklama yapılmadı.