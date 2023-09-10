İstanbul'da musluktan çamur aktı: Vatandaşlar İBB ve İSKİ'ye isyan etti

Sosyal medyada, bir süredir evlerinde suların kesik olduğunu veya çamurlu şekilde aktığını ifade eden vatandaşlar, buna yönelik görselleri paylaşarak, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine tepkilerini dile getirdi.