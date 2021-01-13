İstanbul'da ne zaman kar yağacak: Meteoroloji kar müjdesini verdi

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışına az bir zaman kaldı. Uzun geçen kurak bir dönemin ardından kar ne zaman yağacak sorusuna cevap meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 7 derece birden düşecek.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporu.

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul’da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. İstanbul’da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;

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Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece





GÜNDEM Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı