Gündem İstanbulda ne zaman kar yağacak Meteoroloji kar müjdesini verdi
İSTANBUL

​İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'da ne zaman kar yağacak: Meteoroloji kar müjdesini verdi

Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeni ile susuzluk tehlikesi altında bulunan İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna cevap meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerinde İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul için detaylı hava durumu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak.
İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak.

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışına az bir zaman kaldı. Uzun geçen kurak bir dönemin ardından kar ne zaman yağacak sorusuna cevap meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 7 derece birden düşecek.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporu.

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul’da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. İstanbul’da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;

Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece


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