İstanbul'da orman yangını: Alevlerle mücadeleye helikopter de destek verdi

Beykoz Kaymakamlığı, meteorolojik veriler doğrultusunda bu hafta sonu denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Hava ve deniz raporlarına istinaden sahillerde can kaybı yaşanmamasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Sahillerimizde etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarlar ile dalga yüksekliğinin arttığı ve buna bağlı oluşan rip akıntıları ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin tehlikeye düştüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.