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İstanbul'da orman yangını: Alevlerle mücadeleye helikopter de destek verdi

İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

20:01 . 19/08/2023 Cumartesi
DHA
Silivri'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Silivri'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

İstanbul Silivri'de ormanda yangın çıktı. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.


Silivri, Çeltik Mahallesi'nde bulunan ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Silivri Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, rüzgarın etkisi ile yangına güçlükle müdahale ederken, alevler büyümeden kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, jandarma ekipleri de kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.



#İstanbul
#Orman Yangını
#Silivri
31 dakika önce
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