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İstanbul'da oy kullanma yoğunluğu havadan görüntülendi

Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullardan biri olan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı. Avcılar'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu Leyla Bayram İlkokulu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

12:24 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Oy kullanma yoğunluğu

Oy kullanma yoğunluğu

Avcılar'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu Leyla Bayram İlkokulu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.
Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullardan biri olan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı. 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.
Toplam 51 sandığın bulunduğu okulda, oy kullanmaya gelen vatandaşlar okul bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Okula gelenlerin ve bahçede bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.



 



#seçim
#2023 seçimleri
#Türkiye
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