İstanbullular dikkat: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı bugün koşulacak.

Gerçekleştirilecek bisiklet turu öncesinde, saat 06.00 itibariyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından araç geçişine kapanan yollarda, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.



Avrupa Yakası'nda Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, Anadolu yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli ise bisiklet konvoyunun yaklaşmasına 15 dakika kala trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL ETABI İPTAL EDİLDİ

57.’si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun final etabı olan İstanbul ayağı, yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi. Yarışın 26. kilometresindeki Kuzguncuk rampasında yaşanan kaza nedeniyle sporcular, bu tür kazaların tekrar edilebileceğini ifade ederek, hakem heyetine yarışmak istemediklerini ifade etti. Komisyon bu konuyu görüştükten sonra yarışın iptal edilmesine karar verdi.

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Etabın kalanı yarış direktörü liderliğinde nötralize olarak devam etti. Turda alınan neticeler, yarış sonucunu etkilemezken, dünkü sonuçlar doğrultusunda liderlik tabloları geçerliliğini korudu. Bu doğrultuda Israel-Premier Tech’in Yeni Zelandalı sporcusu Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun kazanan ismi oldu. Takımlar klasmanında ise Equipo Kem Pharm, şampiyonluğa uzandı.

Turda ikinci sırayı Alpecin-Fenix’ten Jay Tristan Vine elde ederken, üçüncü ise Drone Hopper-Androni Giocattoli ekibinden Eduardo Sepulveda oldu. Patrick Bevin turkuaz mayonun sahibi olurken, kırmızı mayo Noah Granigan, yeşil mayo Jasper Philipsen ve beyaz mayo Batuhan Özgür’ün oldu.