Gündem İstanbulda pes dedirten görüntü Otoyolu kapatıp makas atarak yarıştılar
İSTANBUL

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü: Otoyolu kapatıp makas atarak yarıştılar

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda bir cip ve 2 lüks otomobil sürücüsü araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Sürücüler, trafikteki diğer sürücülere makas atarak yarış yaptı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda pes dedirten görüntü: Otoyolu kapatıp makas atarak yarıştılar
Yarış, arkadaki bir sürücü tarafından saniye saniye görüntüledi.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen biri cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

DHA

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi.

EL HAREKETİ YAPTI

Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi.


DHA

Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

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