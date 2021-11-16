İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü: Otoyolu kapatıp makas atarak yarıştılar

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen biri cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.
Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi.
EL HAREKETİ YAPTI
Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi.
Araçlar daha sonra gözden kayboldu.