İstanbul’da PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Firari örgüt üyesi bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet gösterip, dağ kadrosuyla irtibatı bulunan örgüt üyelerinin de aralarında olduğu 9 şüphelinin, yasadışı yollarla yurda gelip İstanbul’da saklandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özel harekat timleri eşliğinde il genelinde 5 farklı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, aranan örgüt üyesi 9 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı.

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Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemine ilerleyen saatlerde başlanacağı kaydedilirken, firari örgüt üyesi bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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