İstanbul’da PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, kırsaldan yurda yasadışı yollarla sızan örgütün Suriye uzantısı PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemine ilerleyen saatlerde başlanacağı kaydedilirken, firari örgüt üyesi bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet gösterip, dağ kadrosuyla irtibatı bulunan örgüt üyelerinin de aralarında olduğu 9 şüphelinin, yasadışı yollarla yurda gelip İstanbul’da saklandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özel harekat timleri eşliğinde il genelinde 5 farklı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, aranan örgüt üyesi 9 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemine ilerleyen saatlerde başlanacağı kaydedilirken, firari örgüt üyesi bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.