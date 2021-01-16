Gündem İstanbulda PKK/PYD/YPGye operasyon 8 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, kırsaldan yurda yasadışı yollarla sızan örgütün Suriye uzantısı PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemine ilerleyen saatlerde başlanacağı kaydedilirken, firari örgüt üyesi bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Firari örgüt üyesi bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Firari örgüt üyesi bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet gösterip, dağ kadrosuyla irtibatı bulunan örgüt üyelerinin de aralarında olduğu 9 şüphelinin, yasadışı yollarla yurda gelip İstanbul’da saklandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı
GÜNDEM
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özel harekat timleri eşliğinde il genelinde 5 farklı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, aranan örgüt üyesi 9 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı.

Üç ilde terör örgütü PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon
GÜNDEM
Üç ilde terör örgütü PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemine ilerleyen saatlerde başlanacağı kaydedilirken, firari örgüt üyesi bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da şafak vakti PKK-KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
OYNAT 00:57
İstanbul'da şafak vakti PKK-KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


Abone Ol Google News
Kod adı: Silici

Kod adı: Silici

​Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonu.
Kanser sanıp biyopsi bile yaptılar

Kanser sanıp biyopsi bile yaptılar

32 yıl sonra akciğerinden çıkan herkesi şoke etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüze güç katacak

​Türkiye'nin bir günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı!

​Kadir Şeker davasıyla ilgili yeni gelişme.

İstanbullular akşam saatlerine dikkat.
Av yasağı süresi uzatıldı

Av yasağı süresi uzatıldı

​İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de 28 Şubat'a kadar hamsi avlanamayacak.
Giriş-çıkış kapatıldı

Giriş-çıkış kapatıldı

​İngiltere'nin yeni mutasyon kararı.
Korkunç kaza

Korkunç kaza

​İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Polis alarma geçti

Polis alarma geçti

​Eşinden şiddet görünce KADES'e ihbar etti.

İki bin <br>haine kucak açtı

İki bin
haine kucak açtı

FETÖ'cüye sığınma, mülteciye ölüm.
Macron'dan <br>Erdoğan'a mektup

Macron'dan
Erdoğan'a mektup

Fransa ile buzları eriten mektup.
Kara lekenin 24. yılı

Kara lekenin 24. yılı

​'Adil düzen'e adil olmayan kapatma.
ABD’de tutuklama dalgası

ABD’de tutuklama dalgası

​Yemin töreni yaklaşırken, güvenlik tedbirleri de artırılıyor.
İsrail Aksa’nın altını oyuyor

İsrail Aksa’nın altını oyuyor

Kazı seslerinin yankılandığı mescidle ilgili BM'ye müdahale çağrısı.
Eşinden şiddet görünce KADES’e ihbar etti: Polis alarma geçti
Gündem

Eşinden şiddet görünce KADES’e ihbar etti: Polis alarma geçti

Antalya’da bir kadının kocası tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES’e ihbar göndermesiyle mahalleye adeta polis yağdı. Özel Harekat polisi ve çelik yelekli ekipleri bir anda kapısında gören koca, eşini şikayetçi olmaması konusunda uyarıda bulundu, ancak kadın polise sığınarak şikayetçi oldu. Kapıyı kapatıp eşini dışarda bırakan öfkeli koca, balkona çıkarak ‘Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş’ diye bağırdı. Bir saatlik çalışmanın ardından ikna edilen kişi, polis merkezine götürüldü.
Yavuz Bingöl polislere çorba dağıttı
Gündem

Yavuz Bingöl polislere çorba dağıttı

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Yavuz Bingöl, Bursa'da kısıtlama saatlerinde uygulama yapan polis ekiplerine çorba dağıttı. Bingöl, "Saat 21.00'da sokağa çıkma yasağı başlıyor ama dışarıda görev yapan polisimiz askerimiz, izinli olanlarla zaman geçirip, kısa sohbet ve sıcak bir çorbayla buluşturuyoruz" dedi.
TEM'e giren yaya otomobil çarpınca olay yerinde hayatını kaybetti: Sürücü ise kaçtı
Gündem

TEM'e giren yaya otomobil çarpınca olay yerinde hayatını kaybetti: Sürücü ise kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, TEM'e girip, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı. Kimliği belirsiz kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri aracı tespit etmek için çalışma başlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.