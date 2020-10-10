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Gündem İstanbulda PKK yapılanmasına darbe 7 terörist paketlendi
İSTANBUL

İstanbul’da PKK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 gözaltı

İstanbul’da PKK yapılanmasına darbe: 7 terörist paketlendi

İstanbul'da terörle mücadele ekipleri 4 ilçede 7 farklı adrese düzenlediği baskında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına destek veren 7 kişiyi yakaladı. 7 kişinin evindeki materyallere el konuldu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da PKK yapılanmasına yönelik operasyon
İstanbul’da PKK yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul’da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

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4 İLÇEDE 7 FARKLI ADRESE BASKIN

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK’nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İHA
İstanbul’da PKK yapılanmasına yönelik operasyon
  • Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu. Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

İHA
İstanbul’da PKK yapılanmasına yönelik operasyon

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