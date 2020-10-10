İstanbul’da PKK yapılanmasına darbe: 7 terörist paketlendi

Ekonomi

Konut ve ofislerde teslimler hızlandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren inşaat şirketlerinden toparlanma işaretleri gelmeye başladı. Yavaş yavaş gaza basan inşaat şirketleri bir yandan inşa halindeki projelerini teslim etmeğe hazırlanırken bir yandan yeni projelerinin duyurularına başladı. En son teslim haberi Sur Yapı’dan geldi.