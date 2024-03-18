|
Gündem

İstanbul'da plastik hammadde deposunda yangın: 19 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir plastik ham madde deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonu sonucunda, depoda mahsur kalan 19 işçi kurtarıldı. Yangına müdahale etmeye çalışan bir işçi ise hafif şekilde yaralandı.

09:42 - 18/03/2024 Pazartesi
DHA
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İstanbul Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yangında depoda mahsur kalan 19 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangına müdahale etmeye çalışan bir işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi'ndeki plastik ham madde deposunda çıktı. İddiaya göre; 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahsur kalan 19 işçiyi kurtardı. Öte yandan yangını söndürmeye çalışan bir işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede esnaflık yapan Şahin Ertüzün,
"Burada oturduğum esnada yukarıdan dumanların yükseldiğini gördüm. Komşum olduğu için ofisteki ağabeyi uyardım dumanlar çıkıyor diye. Ağabey sonra içeri girip işçileri uyardı"
dedi.


#Bayrampaşa
#İstanbul
#yangın
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Gözler 18 Mart Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...