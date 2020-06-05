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Gündem İstanbulda platonik aşık dehşeti 1 ölü, 3 yaralı
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İstanbul'da platonik aşık dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

Maltepe'de 22 yaşındaki Muharrem E. devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'e (36) karşı ilgi duyuyordu. Ancak Aktürk'ün karşılık vermediği öğrenilen Muhammet E. dehşet saçtı. Eşinden boşanan ve 2 çocuk annesi kadın sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada saldırgan tarafından yolu kesildi ve bıçaklanarak öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Ayşegül Aktürk 2 çocuk annesiydi.
Ayşegül Aktürk 2 çocuk annesiydi.

Başıbüyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 22 yaşındaki Muharrem E. devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'e (36) karşı ilgi duyuyordu. Ancak Aktürk'ün karşılık vermediği öğrenilen Muharrem E. dehşet saçtı. Eşinden boşanan ve 2 çocuk annesi kadın sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Muharrem E. tarafından yolu kesildi

Kanlar içinde yere yığıldı

Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk'e saldırmaya başladı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Sesi duyan saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat araya girmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla kendini ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

  • Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti. Kendini yaralayan zanlı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ellerinden yaralanan 2 kardeşin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koydu. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmanın ardından olay yerinde ayrıldı.

'Melek gibi bir kadındı'


Olayı gören komşusu Hülya Kalaycı, "Koronavirüs nedeniyle sürekli haberleşirdik, kadın sağlık çalışanı. Mükemmel bir kadın, melek gibi. 'Gel aşağıya oturalım' diyordum, 'hastanede çalışıyorum gelemem' diyordu. O kadar namuslu ve ahlaklı bir kadındı. Diğeri de benim komşum. Ayşegül hanıma karşı platonik bir sevdaya tutulmuş. O da karşılık vermeyince bu olay olmuş. Önce kadını bıçaklıyor sonra kendini ve araya girmeye çalışan kardeşlerini bıçaklıyor. Hatta kadın iş arkadaşlarına da söylemiş burada bir genç var, ben bundan kurtulamıyorum. Burada gideceğim diye söylemiş" diye konuştu. İş arkadaşı Mustafa Akkaya, "Şeker gibi bir kadındı 2 çocuğu vardı. Hastanede çalışıyordu evden çıkarken bıçaklamış" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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