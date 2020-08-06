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Gündem İstanbulda polis kapı kapı dolaştı, hırsız diyerek zillere bastı
İSTANBUL

İstanbul’da polis kapı kapı dolaştı, ‘hırsız’ diyerek zillere bastı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kapı kapı dolaşıp vatandaşları hırsızlara, dolandırıcılara ve kötü niyetli kişilere karşı uyardı. Polisin, zillerine bastığı apartman sakinlerine ‘hırsız’ diye cevap vermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri vatandaşları kapı kapı dolaşarak hırsızlara karşı uyardı.
Polis ekipleri vatandaşları kapı kapı dolaşarak hırsızlara karşı uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, vatandaşların evden ve iş yerinden hırsızlık suçları dolayısıyla mağdur olmalarını engellemek amacıyla yeni bir çalışma yapıldı.

Ekipler, vatandaşların dolandırılmasını engellemek için sokak sokak gezerek apartman zillerine bastı.

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  • Dün Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde apartman zillerine basarak kimin geldiğini soran vatandaşlara ‘kargo’, ‘su’ ve ‘hırsız’ diye cevap veren polis, ikamet sahiplerinden kapıları açmaları istedi.

Daha sonra binalara giren emniyet ekipleri, uygulama kapsamında vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunarak uyarıcı broşürler dağıttıktan sonra evlerden ayrıldı.

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