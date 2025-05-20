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İstanbul'da polisle çatışmaya giren şüpheli tutuklandı

İstanbul'da polisle çatışmaya giren şüpheli tutuklandı

23:3520/05/2025, Salı
G: 21/05/2025, Çarşamba
AA
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Hakim karşısına çıkan şüpheli altı ayrı suçtan tutuklandı.
Hakim karşısına çıkan şüpheli altı ayrı suçtan tutuklandı.

İstanbul'da sokakta rast gele ateş eden şahıs daha sonra polisle çatışmaya girdi. Silah sıktığı polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alınan şahsın tutuklandığı bildirildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde sokak ortasında silahla rastgele ateş ettikten sonra çatışmaya girdiği polislerce ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınması sonrası emniyete götürülen Ç.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Ç.T'nin, ''6136 sayılı kanuna muhalefet''', ''genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, ''mala zarar verme'', ''tehdit'', ''hakaret'' ve ''uyuşturucu madde kullanmak'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

19 Mayıs Mahallesi Aslanyurt Sokak'ta dün gece Ç.T., silahla rastgele ateş ettikten sonra bölgeye gelen polis ekipleriyle çatışmış, sonrasında ikna edilerek gözaltına alınmıştı.



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