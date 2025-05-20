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İstanbul gece vakti sallandı: Marmara merkezli 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul gece vakti sallandı: Marmara merkezli 4 büyüklüğünde deprem

23:3820/05/2025, Salı
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da Marmara Denizi merkezli yeni bir deprem meydana geldi.
İstanbul'da Marmara Denizi merkezli yeni bir deprem meydana geldi.

AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, Marmara Denizi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da Büyükçekmece açıkları merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem oluştu.

Yerin 8 kilometre altında oluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.36'da meydana gelen sarsıntının yerin 8.16 kilometre derininde meydana geldiğini bildirdi.

Vali Gül: Olumsuz ihbar yok

Deprem sonrası X hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül,
"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
açıklamasını yaptı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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