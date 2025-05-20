İstanbul'da Marmara Denizi merkezli yeni bir deprem meydana geldi.
AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, Marmara Denizi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da Büyükçekmece açıkları merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem oluştu.
Yerin 8 kilometre altında oluştu
Yerin 8 kilometre altında oluştu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.36'da meydana gelen sarsıntının yerin 8.16 kilometre derininde meydana geldiğini bildirdi.
Vali Gül: Olumsuz ihbar yok
Vali Gül: Olumsuz ihbar yok
Deprem sonrası X hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül,
"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
açıklamasını yaptı.
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