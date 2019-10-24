Gündem İstanbulda sabah saatlerinde trafiği kilitleyen kaza
İSTANBUL

İstanbul'da sabah saatlerinde trafiği kilitleyen kaza

Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde seyir halindeki kamyonet önce bariyerlere ardından aynı yönde önünde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken Basın Ekspes Yolu'nda da uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı. Her iki kamyonetinde olay yerinden çekilmesiyle yol temizlenip tamamen araç trafiğine açıldı.

Haber Merkezi DHA
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi
DHA
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi
DHA
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi

İstanbul'da Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikametinde giden bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonrası iki kamyonet sürücüsü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.

DHA
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Kaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdulhamit Çekiç, kullandığı 34 FE 8776 plakalı kamyonet ile Yeşilköy istikametinde seyir halindeyken Güneşli Sapağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet aynı yönde önünde seyreden Fedli Öğür'ün kullandığı 34 RR 7773 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.

DHA
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi

Kaza sonrası savrulan sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada her iki kamyonetin sürücüsü de yaralanırken, devrilen kamyonetteki sebzeler de yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı her iki sürücüye de müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı.

KAZA SONRASI TRAFİK OLUŞTU

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İkinci bir kaza yaşanmaması için yolu daraltan polis ekipleri araçların geçişini tek şeritten sağladı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonetteki sebzeler önce başka bir kamyonete yüklendi. Ardından da kamyoneti kaldırma çalışmaları başladı. Olay yerine gelen İBB'ye ait vinç ile devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı. Her iki kamyonetinde olay yerinden çekilmesiyle yol temizlenip tamamen araç trafiğine açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi

DHA
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi

DHA
Basın Ekspres Yolu'nda kamyonet devrildi
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