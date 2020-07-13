İstanbul'da sabaha karşı 400 polisle uyuşturucu operasyonu: 75 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik Bağcılar başta olmak üzere 6 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. 400 polisin katıldığı operasyonda şüphelilere ait 62 adrese baskın yapıldı.

DHA İstanbul'da sabah saatlerinde büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Narkotik ekipleri, özel hareket timlerinin de desteğiyle yaptıkları eş zamanlı baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 75'ini gözaltına alırken, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA 400 polisin katıldığı operasyonda şüphelilere ait 62 adrese baskın yapıldı.n

EVDE YOK DENİLSE DE YAKALANDI

Operasyon kapsamında narkotik ekipleri, özel harekât timleri eşliğinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki katlı bir binaya baskın yaptı. Polis, girdiği adreste yaşayanlardan aranan kişinin evde olmadığı cevabını aldı. Ancak, binanın ikinci katında yapılan aramada şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik ekipleri adreste arama yaparken özel harekât timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Arama işleminin ardından yakalanan kişi polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

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