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İSTANBUL

İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor! Meteoroloji İstanbul hava durumu

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı.

Haber Merkezi İHA AA
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

  • İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

AA
İstanbul Beşiktaş, Dolmabahçe ve çevresinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek: Meteorolojiden 35 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek: Meteorolojiden 35 ile yağış uyarısı

Beşiktaş'ta öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojiden uyarı yapılmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul’u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur başladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

AA
Üsküdar'da aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Öte yandan, yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutlar İstanbul Boğazı üzerinde drone ile görüntülendi. Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı
FOTOĞRAF 9
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İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.
Title
Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.
Title
Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.
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İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.
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İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı
İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor.
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