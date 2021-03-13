Gündem İstanbulda sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşıma ücretsiz
İSTANBUL

İstanbul'da sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşıma ücretsiz

İBB AK Parti Meclis Grubu'nun önerisiyle İstanbul'da sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşıma ücretsiz oldu. Salgın süresince geçerli olacak hizmetten, son sınıftaki tıp öğrencileri de faydalanabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSPARK
İSPARK

Kovid-19 salgını nedeniyle özverili bir çalışma yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak için önemli bir adım atıldı.

Son sınıf tıp öğrencileri de faydalanabilecek

İBB AK Parti Meclis Grubu'nun önerisiyle İstanbul'da toplu taşıma ve İSPARK, sağlık çalışanları için ücretsiz oldu. Tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri de bu hizmetten faydalanabilecek. Ücretsiz kullanım, salgın süresince geçerli olacak.

AK Parti grubunun önerisiyle hayata geçirildi

Müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veren İBB Meclis üyesi ve Bağcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün AK Parti grubumuzun önerisi ile aldığımız kararla “Pandemi süresince” İstanbul'da Sağlık çalışanlarına İSPARK ve Toplu Taşıma ücretsiz oldu" dedi.

AK Parti İstanbul'dan sağlık çalışanlarına çok özel teşekkür klibi
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AK Parti İstanbul'dan sağlık çalışanlarına çok özel teşekkür klibi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Koronavirüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi yayınladı. İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına “minnet” ifade eden klip; söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel bir ekip tarafından hazırlandı.
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