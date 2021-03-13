Kovid-19 salgını nedeniyle özverili bir çalışma yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak için önemli bir adım atıldı.

Son sınıf tıp öğrencileri de faydalanabilecek

İBB AK Parti Meclis Grubu'nun önerisiyle İstanbul'da toplu taşıma ve İSPARK, sağlık çalışanları için ücretsiz oldu. Tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri de bu hizmetten faydalanabilecek. Ücretsiz kullanım, salgın süresince geçerli olacak.

AK Parti grubunun önerisiyle hayata geçirildi

Müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veren İBB Meclis üyesi ve Bağcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün AK Parti grubumuzun önerisi ile aldığımız kararla “Pandemi süresince” İstanbul'da Sağlık çalışanlarına İSPARK ve Toplu Taşıma ücretsiz oldu" dedi.

Bugün Ak Parti grubumuzun önerisi ile aldığımız kararla “Pandemi süresince” İstanbul'da Sağlık çalışanlarına İSPARK ve Toplu Taşıma ücretsiz oldu..

Bu hizmetlerden son sınıf tıp öğrencileri de faydalanacaktır.



Hayırlı olsun.. REKLAM March 12, 2021