İstanbul'da sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

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Bahçeli: Milletvekili Genel Seçimleri zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Ülke gündeminin maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul edildiğini belirten Bahçeli, siyasi sürecin tehlikeli kaymalar yaşadığını, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekildiğini vurguladı. Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır" dedi.