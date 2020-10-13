İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Dünya

Doğu Akdeniz'de yeni göreve başlayan Oruç Reis için ABD'den skandal çağrı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi çözmek için başlayan istikşafi görüşmelerin hemen ardından NAVTEX ilan eden Yunanistan yine ikiyüzlülüğünü göstermişti. Oruç Reis de yeni bir NAVTEX ile göreve başlamıştı. Görüşmeler başladığı sırada böyle bir adım atan Yunanistan'a karşı ses çıkarmayan ABD, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i harekete geçirmesinin ardından skandal bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, "Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.