İstanbul'da sahte polis kimliği ve rozetiyle adliyeye girmeye çalışan şüpheli yakalandı

FETÖ'DEN ELE GEÇEN GİZLİ BELGELER ÇELİK KASADA SAKLANIYOR<br> <br> Başsavcı Çiçek, FETÖ soruşturmalarında ele geçen ve gizlilik içeren belge ve dijital verilerin ise çelik kasada saklandığını belirterek, Çelik kasamızın içinde gizlilik dereceli belgeler saklanıyor. Bunların içinde önemli tapeler, önemli yazılı belgeler var. Mahkeme sonucuna kadar burada saklanıyor. Mahkemenin kararına göre işlem yapılıyor. İade kararı verilenler sahibine iade ediliyor dedi. 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ soruşturmalarında toplanan delilerin farklı bir emanet odasında tutulduğunu belirten Çiçek, Sanıkların ev ve iş yerlerinde elde edilen belgeler, kitaplar, dijital veriler mahkeme sonucunda, kıymetli eşya ise Milli Emlak'a gönderiliyor, imha edilmesi gerekiyorsa da imha ediyoruz. Kitapları da geri dönüşüme gönderip değerlendiriyoruz. Bu kitaplar Türkiye'nin her tarafından, ana davalar burada olduğu için, buraya getiriliyor. Burada muhafaza ediliyor. Bu kitapların kararlarını bekliyoruz. İade edilecek olanları iade edeceğiz, müsadere (zoralım) edilenleri de geri dönüşüme göndereceğiz değerlendireceğiz diye konuştu.