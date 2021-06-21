Gündem İstanbulda sahte polis kimliği ve rozetiyle adliyeye girmeye çalışan şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da sahte polis kimliği ve rozetiyle adliyeye girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Anadolu Adalet Sarayı’na üzerinde 'komiser' yazan sahte polis kimliği ve rozetiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı. 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin polis üniformasıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda sahte polis kimliği ve rozetiyle adliyeye girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Görevlilerin kimliğini ibraz etmesini söylemesi üzerine E.Ş, cüzdanından çıkardığı polis kimliği ve rozetini gösterdi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sahte polis kimliği ve rozeti göstererek girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Adliye'sine gelen E.Ş, C Blok zemin kat girişinde bulunan X-ray kontrolünden üzerini aratmadan geçmek için özel güvenlik görevlilerine polis olduğunu söyledi.

Görevlilerin kimliğini ibraz etmesini söylemesi üzerine E.Ş, cüzdanından çıkardığı polis kimliği ve rozetini gösterdi. E.Ş'nin tedirgin hareketlerinden ve polis kimliğinin üzerindeki fotoğrafın sivil olmasından şüphelenen güvenlik görevlileri, adliye polisine haber verdi.

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İstanbul'da sahte çipli kimlik kartı operasyonu

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, üzerinde "komiser" yazan polis kimliğinin sahte olduğu belirlenirken, şüpheli E.Ş gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Anadolu Adliyesi Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Şüpheli E.Ş'nin üzerinden çıkan sahte polis kimlik kartı ve rozete de, incelenmek üzere el konuldu.

Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında şüpheli E.Ş'nin "mala zarar verme", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "görevi yaptırmamak için direnme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

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Şüpheli E.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, Rize Kalkandere Cezaevi'nden izinli olarak çıkarak vasilik işlemlerini halletmek amacıyla Anadolu Adliyesi'ne geldiğini, giriş yapacağı sırada nüfus cüzdanını gösterirken, kapıdaki özel güvenlik görevlisinin cüzdanının içinde bulunan polis rozeti ve polis kimlik kartını gördüğünü, görevlilerin kartın sahte olduğunu söylemesi üzerine kendisinin de doğruladığını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan şüpheli E.Ş, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "resmi belgede sahtecilik" suçundan haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da 200 bin soruşturma delili burada: Bir mermi çekirdeği kaybolsa cinayetten yargılanan kurtulur
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın kozmik odası olarak tanımlanan adli emanet depolarında Türkiye'de en önemli soruşturma ve davalarına ait yaklaşık 200 bin soruşturmanın delilleri saklanıyor.
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FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi, terör örgütleri PKK, DHKP-C'ye yönelik operasyonları, Reina saldırısı, Adnan Oktar suç örgütü dosyası ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi önemli davaların delilleri, yoğun güvenlik önlemleri altında yargılama süresince korunuyor.
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4 BİN METRAKERELİK ALANDA 19 ODA İÇİNDE 200 BİN DELİL İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, emanet depolarını, içerisindeki önemli delileri ve yoğun güvenlik önlemleri ile sürdürdükleri zorlu çalışma sistemlerini şöyle anlattı:
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Çağlayan Adliyesi 2011 yılında faaliyete geçti. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Beşiktaş ve Sultanahmet adliyeleri buraya taşındı. Bu adliyeler emanetleriyle birlikte buraya taşındılar. Yaklaşık 300-400 bin emanetle 2011 yılında adli emaneti devraldım. Büyük bir çalışmayla, eskiden kalma, imha edilmemiş eşyaları tasfiye ettik. Burada faaliyete geçtikten sonra da yıllık 26 bin emanet eşya gelmeye devam etti.
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Şu an bu depolarda 200 bin emanet var. Bu adliyede 4 bin metrekare alanı kaplayan 19 odadan oluşan emanet depolarımız var. FETÖ, 15 Temmuz darbe soruşturmaları gibi büyük soruşturmaların delilleri, hepsi ayrı ayrı depolarda muhafaza ediliyor.
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24 SAAT KAMERA TAKİBİ<br> <br> Başsavcı Çiçek, 'Adliyenin kozmik odası' olarak tanımladığı önemli dava ve soruşturmaların delillerinin olduğu depoların şifreli ve kilitli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var. Çeşitli kasalarımız var, çok gizli evraklar saklanıyor. Güvenilir ve bu işi yapabilecek personeli seçiyoruz. Rastgele personel alınmıyor. Örneğin bulunduğumuz yer 15 Temmuz operasyonlarında elde edilen delillerin bulunduğu depo. Dijital materyaller, silahlar, kitaplar ve belge var.
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Bu deliller içinde FETÖ'nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar da var. Soruşturmalarda askerlerin üzerinde yakalanmış şifreli olduğu belirlenen seri numarası 'F' ile başlıyor 'G' ile bitiyor. Bunları biz yargılama sonuna kadar müsadere ediyoruz. Daha sonra Mal Müdürlüğüne gönderiyoruz, devlet değerlendiriyor. İade olanlar oluyor bazıları ama sahiplerinin çoğu gelip almıyor, çekiniyorlar.
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UYUŞTURUCULARIN MUHAFAZA EDİLDİĞİ BÖLÜM<br> <br> Bulunduğumuz depo uyuşturucuların muhafaza edildiği bölüm diyen Başsavcı Çiçek, şunları söyledi:
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Burada 100 milyon dolarlık uyuşturucu bulunuyor. Uyuşturucu haplar, kokain, eroin, baz morfin gibi muhtelif uyuşturucular. Mahkeme kararları sonucuna kadar burada bekletiliyor. Mahkeme müsadere kararı verince Valiliğe teslim ediyoruz. Valilik Uyuşturucu İmha Komisyonu, uyuşturucuyu bizden teslim alıyor. Büyükçekmece'deki bir çimento fabrikasında 2 bin derecede yanan kazanda imha ediliyor. 3 ayda bir imha işlemi yapılıyor. Uyuşturucu operasyonu, terör örgütlerinin uyuşturucu ile ilgili dosyaları ve her türlü dosya. Küçük torbacısından büyük uyuşturucu sevkiyatından yakalanan yüksek miktardaki tüm uyuşturucular buraya getiriliyor.
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FETÖ'DEN ELE GEÇEN GİZLİ BELGELER ÇELİK KASADA SAKLANIYOR<br> <br> Başsavcı Çiçek, FETÖ soruşturmalarında ele geçen ve gizlilik içeren belge ve dijital verilerin ise çelik kasada saklandığını belirterek, Çelik kasamızın içinde gizlilik dereceli belgeler saklanıyor. Bunların içinde önemli tapeler, önemli yazılı belgeler var. Mahkeme sonucuna kadar burada saklanıyor. Mahkemenin kararına göre işlem yapılıyor. İade kararı verilenler sahibine iade ediliyor dedi. 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ soruşturmalarında toplanan delilerin farklı bir emanet odasında tutulduğunu belirten Çiçek, Sanıkların ev ve iş yerlerinde elde edilen belgeler, kitaplar, dijital veriler mahkeme sonucunda, kıymetli eşya ise Milli Emlak'a gönderiliyor, imha edilmesi gerekiyorsa da imha ediyoruz. Kitapları da geri dönüşüme gönderip değerlendiriyoruz. Bu kitaplar Türkiye'nin her tarafından, ana davalar burada olduğu için, buraya getiriliyor. Burada muhafaza ediliyor. Bu kitapların kararlarını bekliyoruz. İade edilecek olanları iade edeceğiz, müsadere (zoralım) edilenleri de geri dönüşüme göndereceğiz değerlendireceğiz diye konuştu.
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15 TEMMUZ, ADNAN OKTAR, REİNA SALDIRISI TOPLAM 15 BİN SİLAH<br> <br> Adli emanet depolarında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve evlerinde bulunan silahlar, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler ve 1 Ocak 2017 yılında yaşanan Reina saldırısının da aralarında olduğu önemli dosyalara ait silahlar ayrı bir emanet deposunda saklanıyor.
Title
Başsavcı Çiçek, bu depoda 15 bin silah olduğunu belirterek, Yönetmelik gereği silahlar Jandarmada muhafaza ediliyor ama, bir kısım silahlar da bu depoda tutuluyor. Depoda operasyonlarda yakalanan silahlar var. FETÖ silahları, 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilen silahlar, Reina saldırısında kullanılan silahlar var. En son Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar var. Bu silahlar bize gelmeden önce kriminal inceleme yapılıyor. Faili meçhul cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığı belirleniyor. Biz silahları sadece muhafaza ediyoruz. Karar aşamasından sonra silahlar Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim ediliyor. Gerekirse tamir edip piyasaya satıyor veya demirinden yararlanıyor, fabrikada değerlendiriyor. 15 bin civarında silah mevcut bir kısmı av tüfeği, tabii mermiler de var. dedi.
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BİR MERMİ ÇEKİRDEĞİ KAYBOLSA CİNAYETTEN YARGILANAN KURTULUR<br> <br> Başsavcı Çiçek, adli emanet depolarının çok önemli olduğunu belirterek, Mahkemeler bu emanette bulunan delillere göre karar veriyorlar. Bir mermi çekirdeğini kaybederseniz o cinayetten yargılanan insan cezadan kurtulur. Çok şükür 2011 yılından beri herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu depolar 7 adliye emanetlerinin birleşmesinden meydana geldi. Bu adliyelerden gelenler arasında 1968 yılına ait emanetler vardı. 12 Eylül döneminde toplanan 3 bin 700 silahı 6 ay uğraşarak tasfiye ettik. Bakılmamış, çöp olmuş sol yayınlar vardı örneğin. 11 yıldır temizliyoruz, büyük bir sorumluluk alarak yaptık bunları diye konuştu.
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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURACAĞI TV KANALININ EŞYALARI DA DEPODA<br> <br> Adli emanet deposunda terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli eşyalar da olduğunu belirten Çiçek, Bunların içinde kameralar televizyonlar, sandalyeler var. 2014 yılında bir operasyonla Kuzey Irak'a bir TIR'la götürülürken yakalandı. Mahkeme süreci tamamlandıktan sonra işlem yapacağız ifadelerini kullandı.
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FETÖ mensuplarından ele geçirilen silahlar arasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzalı Cumhurbaşkanlığı forsunun üzerine işlendiği özel yapım bir tabanca da bulunuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cü askerlerin sivil halkın üzerine ateş ettiği G3 Piyade tüfeği de emanet deposunda saklanan deliller arasında.
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REİNA SALDIRISINDA KATLEDİLEN İNSANLARIN PARÇALANMIŞ KANLI CEP TELEFONLARI <br> <br> Yine depolarda 1 Ocak 2017 yılında ünlü gece kulübü Reina'da DEAŞ terör örgütü tarafından saldırıda katledilen insanlara ait mermilerle parçalanmış ve üzerinde kan olan ait cep telefonları da saklanıyor.
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ADNAN OKTAR'IN KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ EMANET DEPOSUNDA<br> <br> Adnan Oktar'ın küçük çaplı bir cephaneliği de depolarda bulunuyor. Silahlar arasında keskin nişancı silahı ve ayaklı tüfekler dikkat çekiyor.
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Yasadışı Kumar operasyonlarında ele geçirilen oyun makineleri de emanet depolarında yer alıyor. Tombala adı verilen kumar makinelerinin yanında ödül olarak insanlara dağıtılacak çok sayıda televizyon da yargılama süresince depolarda tutuluyor. Operasyonlarında yakalanan çuvallar dolusu sahte paralar da emanet depolarında saklanıyor.
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CİNAYET DAVALARININ KANLI DELİLLERİ AÇIK HAVA DEPOSUNDA<br> <br> Öte yandan cinayet şüphesi taşıyan intihar ve cinayet davalarında olay yerinden alınan kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor. Yargılamalar tamamlanıncaya kadar saklanması gereken bu delillerin kanlı olması nedeniyle, depoların kötü koku ve sağlıksız şartlardan korunması için bu yöntem uygulanıyor.
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İstanbul'da 200 bin soruşturma delili burada: Bir mermi çekirdeği kaybolsa cinayetten yargılanan kurtulur
Şişli'deki İstanbul Adalet Sarayı'nın 'kozmik odası' emanet depolarında 200 bin soruşturma delili yoğun güvenlik önlemleri saklanıyor.


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