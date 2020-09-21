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Gündem İstanbulda şaşkına çeviren görüntü Göle kimyasal atık boşalttılar
İSTANBUL

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Göle kimyasal atık boşalttılar

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Göle kimyasal atık boşalttılar

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü. Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Pirinçci köyü Muhtarı Ali Yazıcı, "İnsanoğlu işte, bir şey dediğin zaman kötü oluyorsun. Manzarayı görüyorsun, yoruma gerek yok. İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum. Bunu yapanları kınıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eyüpsultan'ın Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü
Eyüpsultan'ın Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü

Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü. Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

DHA
Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü.

Pirinçci köyü Muhtarı Ali Yazıcı, göl içerisinde çok sayıda balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu gölde balık var. Millet balığa geliyor. Burası akan bir göl değil, toplama göl. Buraya boya dökmenin mantığı nedir? Ben anlamış değilim. Yazık, günah burada her tülü balık var. İnsanoğlu işte, bir şey dediğin zaman kötü oluyorsun. Manzarayı görüyorsun, yoruma gerek yok. İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum. Bunu yapanları kınıyorum" dedi.

DHA
Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Piknik için gölün bulunduğu alana ailesiyle gelen bir vatandaş, "Göle kimyasal atık boşaltmışlar. Buranın suyu tertemiz, berraktı. Bugün gelip baktığımda şaşırdım. Acaba doğanın dengesi mi değişti diye düşündüm. Aklıma gelen ilk şey buydu. Ama büyük ihtimalle buraya yağlı bir kimyasal boya dökülmüş" diye konuştu.

DHA
Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Gölün bir bölümün yeşile büründüren kimyasal havadan da fotoğraflandı.

İstanbul'da şok geçirten görüntü: İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum
FOTOĞRAF 15
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İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı.
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Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü.
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Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
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Pirinçci Köyü Muhtarı Ali Yazıcı, göl içerisinde çok sayıda balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Bu gölde balık var. Millet balığa geliyor. Burası akan bir göl değil, toplama göl. Buraya boya dökmenin mantığı nedir? Ben anlamış değilim. Yazık, günah burada her tülü balık var. İnsanoğlu işte, bir şey dediğin zaman kötü oluyorsun. Manzarayı görüyorsun, yoruma gerek yok. İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum. Bunu yapanları kınıyorum.
Title
Piknik için gölün bulunduğu alana ailesiyle gelen bir vatandaş, Göle kimyasal atık boşaltmışlar. Buranın suyu tertemiz, berraktı. Bugün gelip baktığımda şaşırdım. Acaba doğanın dengesi mi değişti diye düşündüm. Aklıma gelen ilk şey buydu. Ama büyük ihtimalle buraya yağlı bir kimyasal boya dökülmüş diye konuştu.
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Gölün bir bölümün yeşile büründüren kimyasal havadan da fotoğraflandı.
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İstanbul'da şok geçirten görüntü: İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum
İstanbul Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı yeşile bürünürken, çevredekiler duruma tepki gösterdi.


Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi: Haliç balçık ve çöplerden geçilmiyor
FOTOĞRAF 38
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Eski günlerinden eser kalmayan Haliç’in kirliliği İhlas Haber Ajansı’nın su altı kamerası ile işte böyle görüntülendi. Çekilen su altı görüntülerinde Haliç’in Eyüp civarında kirlilik yüzünden neredeyse hiçbir şey gözükmediği Eminönü civarlarına gidildiğinde ise temiz olduğu görülüyor.
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İhlas Haber Ajansının yaklaşık 2 ay önce drone çekimleri ile gündeme getirdiği Haliç’teki kirlilik, İBB yetkilileri tarafından yalanlanmış, oluşan görüntünün alglerden kaynaklandığı ileri sürülmüştü. Haliç’te hem havadan drone ile yapılan çekimler hem de habercilikte ilk defa kullanılan su altı kamerası ile İhlas Haber Ajansı tarafından çevre katliamı bir kez daha görüntülenerek gözler önüne serildi.
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Bir zamanlar balıkların yüzdüğü Haliç’in dibinde şimdi göz gözü görmüyor. Çevrede oturan vatandaşların kirlilik yüzünden tekrar haliçten koku geldiğini ifade etmelerine rağmen belediye yetkilileri kirliliği kabul etmediler.
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İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülenerek gündeme taşınan Haliç’in kirliliği bu sefer su altı kamerası ile görüntülendi.
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Eyüp civarında dalış yapılan su altı kamerası ile kirlilik gözler önüne serildi. Haliç’in dibindeki kirlilik şaşkına çevirirken havadan çekilen görüntülerde ise Haliç’in Eyüp civarlarında neredeyse tamamen karardığı gözüktü. Balçık ve kirlilik yüzünden suyun rengi aşırı koyulaştığı görüldü.
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Haliç üzerinde havadan çekilen görüntülerde botların geçmesiyle bile balçığın su yüzüne çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Eminönü civarında tur düzenleyen teknelerin yanaştığı sahil ise temizlenmeyerek çöp yığınları ile dolmuş vaziyette.
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Gemiler bütün çöplerini denize atılarak çöp adaları oluşturdu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından kirliliği bir türlü kabul edilemeyen Haliç’teki havadan ve su altından çekilen görüntüleri gerçeği ortaya çıkarttı. Yeterli bakım yapılamayan Haliç’in ne zaman eski günlerine döneceği merak ediliyor.
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Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi: Haliç balçık ve çöplerden geçilmiyor
Yaklaşık bir yıldan beri kirliliği artarak devam eden Haliç'in içler acısı son hali ilk kez su altı kamerası ile de görüntülendi. Haliç'in Eyüp civarında kirlilik ve balçık yüzünden neredeyse hiçbir şey gözükmediği gibi tur teknelerinin yanaştığı sahil ise temizlenmediği için çöplerden adacıklar oluştuğu gözlemlendi.

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