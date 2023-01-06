Gündem İstanbulda siber dolandırıcılık operasyonu 15 şüpheli gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da bilişim sistemleriyle banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Sürekli yer değiştirerek izlerini kaybettiren 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
​İstanbulda siber dolandırıcılık operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan toplam 15 kişinin kaldıkları adresler belirlendi.

Ekipler, tespit edilen adreslere yaptıkları operasyonlarda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da hırsızlık gasp ve kapkaç suçlarına karışan 22 şüpheli yakalandı
OYNAT 00:49
Diyarbakır'da hırsızlık gasp ve kapkaç suçlarına karışan 22 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 22 şüpheli, 'Almanak' isimli operasyon ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Huzur Alan Projesi' kapsamında 2022'de 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 22 şüphelinin adreslerine 'Önce huzur' sloganıyla 'Almanak' isimli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 25 yıl, 3'ünün ise 10 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Başka 1 şüphelinin de cezaevi firari olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: Eylem hazırlığı yapıyorlardı
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem yapmak üzere arayış içerisinde oldukları tespit edilen A.G., C.A., H.Ö.; geçmiş yıllarda Suriye’de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.D.; sosyal medya hesapları üzerinden PKKKCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve terör örgütü sempatizanı kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B., F.U. isimli şüpheli şahıslar tespit edildi.
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Bunun üzerine Özel Harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adreslere tek tek girdi. Şahıslardan 3’ünün Fransa’da öldürülen PKK’lı Leyla Şeylemez’in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.
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Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.
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Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: Eylem hazırlığı yapıyorlardı
Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplanan araçtan sağ salim çıktı
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Kaza, Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Velimeşe - Çorlu Yolu üzerinde meydana gelen kazada 59 PP 604 plakalı, G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.
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Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü.
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Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Tekirdağ'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplanan araçtan sağ salim çıktı
Tekirdağ Ergene'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. İlk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Togg Amerikalıları mest etti

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