|
Gündem

İstanbul'da sıkı denetim: 6 ayda 15 bin motosiklet trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi. 6 aylık süreçte toplam 287 bin 699 motosiklet denetlendi. 

16:52 . 16/07/2023 Pazar
DHA
İstanbul'da denetim

İstanbul'da denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri tarafından, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüleri ile ilgili yürütülen çalışmalarda; modifiyeli, makas atan, aşırı hız ve yarış yapan araçlara yönelik Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi'nde kontrol noktaları oluşturularak denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 387 araç kontrol edildi. 


KURAL İHLALLERİNE GEÇİT VERMEDİLER 

Denetlenen 387 araçtan film camlı olduğu, abartı egzoz taşıdığı, ters yönde gittiği, ehliyetsiz veya ehliyetine daha önce el konulan sürücüler tarafından kullanıldığı belirlenen 132 araç sürücüsü hakkında işlem yapılırken, 24 araç da trafikten men edildi. 

6 AYDA 15 BİN MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik polisleri tarafından 1 Ocak-14 Temmuz tarihleri arasında 287 bin 699 motosiklet denetlendi. Yapılan denetimlerde 125 bin 835 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulanırken 15 bin 560 motosiklet de trafikten men edildi. Çalıntı olduğu tespit edilen 326 motosiklet ile ikiz veya sahte plakalı 83 motosiklete de işlem yapıldı.




#İstanbul
#trafik
#Türk gücü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor: Türkiye, birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediyor