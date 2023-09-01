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İstanbul'da sıkı denetim: Son bir ayda aranan 4 bin 199 kişi yakalandı

​Emniyet ve jandarma ekipleri, İstanbul’un huzuru için düzenlenen uygulamalara aralıksız devam ediyor. İstanbul genelinde ağustos ayı içerisinde 8 bin 584 uygulama yapılırken bu uygulamalarda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 şahıs yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, polis ve jandarmanın İstanbul'un huzuru için düzenlenen uygulamalara aralıksız devam ettiği belirtildi.

14:01 . 1/09/2023 الجمعة
AA
İstanbul'da ağustosta asayiş uygulamalarında aranan 4 bin 199 kişi yakalandı

İstanbul'da ağustosta asayiş uygulamalarında aranan 4 bin 199 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen asayiş – huzur uygulamaları aralıksız devam ediyor. Sürdürülen alan çalışmalarda emniyet ve jandarma ekipleri ağustos ayında toplam 1 milyon 238 bin 439 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Uygulamalar sonucunda, haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 şahıs yakalanırken, araç ve mekân aramalarında ise çeşitli çap ve markalarda 373 ruhsatsız silah da ele geçirildi.


Araç ve mekan aramalarında çeşitli çap ve markalarda 373 ruhsatsız silah ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Uygulamalarda 69 bin 972 personel görev yaptı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 1-31 Ağustos tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda toplam 983 bin 280 araç, 103 bin 498 de motosiklet sorgulanırken, 157 bin 665 araca ve 38 bin 926 motosiklete cezai işlem gerçekleştirildi." bilgisi verildi.



#İstanbul Valiliği
#jandarma
#polis
#asayiş
#uygulama
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