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İstanbul'da silahlı saldırı: Üç polis ve bir bekçi yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir kişi pompalı tüfekle ateş açarak 3 polis memuru ve 1 bekçiyi yaraladı. Çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenilen Adem D. özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

11:44 - 1/11/2023 الأربعاء
Güncelleme: 11:45 - 1/11/2023 الأربعاء
AA
Gaziosmanpaşa'da bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı.

Gaziosmanpaşa'da bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı.

Gaziosmanpaşa'da, pompalı tüfekle ateş açtığı 3 polis memuru ve 1 bekçiyi yaralayan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.


Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde Adem D'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.


Pompalı tüfekle ateş açtı

Sokağa gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle bekleyen şüpheliye teslim olması için uyarıda bulundu.


Uyarılara rağmen kaçtığı evinin penceresinden polislere tüfekle ateş açan Adem D, 3 polis memuru ile 1 bekçiyi çeşitli yerlerinden hafif yaraladı.


Özel hareket polisleri yakaladı

Tüfeğini sokağa atarak yan binaya kaçan şüphelinin yakalanması için olay yerine özel harekat polisleri gönderildi.


Adem D, kaçtığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.


Ekiplerin sokakta ve evde yaptıkları incelemede 2 pompalı tüfek, 2 şarjör ile 22 kartuş ele geçirildi.


Çok sayıda suçtan kaydı var

Şüpheli Adem D’nin çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.


Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.



#Gaziosmanpaşa
#Özel harekat polisi
#Pompalı Tüfek
#şüpheli
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