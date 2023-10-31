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Mersin'de korkunç cinayet: Kız kardeşini eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

16:55 - 31/10/2023 Salı
AA
Cenazeler, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazeler, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göktaş Mahallesi'ndeki sitede, Adana'da yaşadığı öğrenilen M.T. (50) ile aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeşi Serap Aktağ'ın ailesi (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, yanındaki av tüfeğiyle kız kardeşine, eniştesi Murat Aktağ (50) ile yeğeni Ferhat Mücahit Aktağ'a (21) ateş ederek kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Serap Aktağ, kocası Murat ve oğlu Ferhat Mücahit Aktağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

#Mersin
#Anamur
#Cinayet
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