Gündem İstanbulda şok evlerine yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 101 kişi yakalandı. Operasyon sırasında şüpheli davranışlarda bulunan başka bir kişinin evinde yapılan aramada uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda şok evlerine yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı
Esenyurt'ta belirlenen bir sitedeki 105 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 101 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları, "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce, Esenyurt'ta belirlenen bir sitedeki 105 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 101 düzensiz göçmen yakalandı.

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Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, düzensiz göçmenlerin barınmalarını sağladıkları tespit edilen Ş.K, R.K, F.E, F.T, M.G, M.İ. ve T.E.D'yi gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere ayrıca 259 bin 974 lira idari para cezası kesildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Operasyon sırasında şüpheli tavırlar sergileyen kişinin evinden uzun namlulu silah çıktı

Ekipler, operasyonunu sürdürdüğü sırada düzensiz göçmenlerle alakası olmayan ancak tedirgin ve şüpheli tavırlarda bulunan bir kişinin de evinde arama yaptı.

Sitedeki ikamete bir gün önce taşınan ve daha önce "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan M.Ş'nin evindeki incelemede, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, tabanca ve kılıç ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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