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Gündem İstanbulda sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı
İSTANBUL

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı

İstanbul’da bugün saat 24.00 itibariyle başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı.

Haber Merkezi İHA
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı İstanbul'da trafik yoğunluğu kaydedildi.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı İstanbul'da trafik yoğunluğu kaydedildi.

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.

Haftanın son iş günü ve iş çıkış saati nedeniyle özellikle E-5 Karayolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50’ye kadar ulaştı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da alışveriş yoğunluğu
GÜNDEM
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da alışveriş yoğunluğu
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