İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.
Haftanın son iş günü ve iş çıkış saati nedeniyle özellikle E-5 Karayolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50’ye kadar ulaştı.
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.
Haftanın son iş günü ve iş çıkış saati nedeniyle özellikle E-5 Karayolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50’ye kadar ulaştı.
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