İstanbul'da son bir haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, Türkiyenin düzensiz göçle mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Dün gece başlayan uçuşlarla toplam 408 düzensiz göçmeni ülkelerine geri göndereceklerini ifade eden İl Müdürü Omurca, “Buradaki mücadele hem düzensiz göçmenlerin ülkemize illegal geçişini engellemek hem Türkiye içerisinde düzensiz göçmenlerin adli birimlere sevk edilmesini sağlamaktır. Ülkemize illegal giriş yapmış ve daha sonra illegal duruma düşmüş olan düzensiz göçmenleri geri gönderme merkezlerine alıp ülkelerine geri göndermeye çalışıyoruz. Halihazırda geri gönderme merkezimizde 408 düzensiz göçmen, ülkelerine charter seferlerle geri gönderilmektedir. Afganistandan, Pakistandan ve Bangladeşten ülkemize düzensiz yollarla gelen yabancılar, geri gönderme merkezlerinde bir süre tutulduktan sonra ülkelerine geri gönderiliyor. Dün geceden itibaren başlayan charter seferleriyle 408 Afganistan uyruklu yabancıyı gün içerisinde ülkelerine geri gönderiyoruz” dedi.