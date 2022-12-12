İstanbul'da son bir haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda farklı uyruklarda toplam 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. FOTOĞRAF 8 Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: İki ölü 20 yaralı var Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, 20 kişi yaralandı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2071585'); PID2.render('pid#comment-count-2071585'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 15 Van’da düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için Türkiye-İran sınır hattında yürütülen duvar örme ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sınır içerisinde ise güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılması için Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Van Geri Gönderme Merkezine teslim ediliyor. Yapılan çalışmalarla işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, geniş güvenlik önlemleri altında kurum bahçesinde otobüslere alındı. Daha sonra Van Ferit Melen Havalimanına getirilen göçmenler, burada hazır bekletilen uçağa alınarak ülkelerine gönderildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, Türkiyenin düzensiz göçle mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Dün gece başlayan uçuşlarla toplam 408 düzensiz göçmeni ülkelerine geri göndereceklerini ifade eden İl Müdürü Omurca, “Buradaki mücadele hem düzensiz göçmenlerin ülkemize illegal geçişini engellemek hem Türkiye içerisinde düzensiz göçmenlerin adli birimlere sevk edilmesini sağlamaktır. Ülkemize illegal giriş yapmış ve daha sonra illegal duruma düşmüş olan düzensiz göçmenleri geri gönderme merkezlerine alıp ülkelerine geri göndermeye çalışıyoruz. Halihazırda geri gönderme merkezimizde 408 düzensiz göçmen, ülkelerine charter seferlerle geri gönderilmektedir. Afganistandan, Pakistandan ve Bangladeşten ülkemize düzensiz yollarla gelen yabancılar, geri gönderme merkezlerinde bir süre tutulduktan sonra ülkelerine geri gönderiliyor. Dün geceden itibaren başlayan charter seferleriyle 408 Afganistan uyruklu yabancıyı gün içerisinde ülkelerine geri gönderiyoruz” dedi. Van’da yakalanan 408 Afgan göçmen ülkesine gönderildi Van'da yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2066616'); PID2.render('pid#comment-count-2066616'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 10 Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı’da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde tutulan 273 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler Ariana Afgan Havayolları’nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi. Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde tutulan 273 Afgan göçmen sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2066497'); PID2.render('pid#comment-count-2066497'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 8 Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı’da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde tutulan 273 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Göçmenlerin sınır dışı işlemleri havalimanında yapıldı. Göçmenler Afgan Havayolları Ariananın tarifesiz uçağına bindirildi. Sınır dışı işlemleri yapılan göçmenler ülkelerine gönderildi. Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 273 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2066492'); PID2.render('pid#comment-count-2066492'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 9 Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanına getirildi. Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistana gönderilmek üzere uçağa bindirildi. Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2066143'); PID2.render('pid#comment-count-2066143'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder