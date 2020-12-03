İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu: 16 adres eş zamanlı basıldı

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CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş

CHP’deki taciz mağdurlarından Zeliha Y., yaşadığı dehşet anlarını savcıya anlattı. Zeliha Y., Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nın kendisini saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğünü, kafasını defalarca duvara vurduğunu, taciz ettiğini ve tecavüze kalkıştığını söyledi. Umut K. ise Zeliha Y. ile ortak arkadaşları Volkan A.’ya “Akşam büyük rezillik çıktı” diyerek tacizi bir anlamda itiraf etmiş.