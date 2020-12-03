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İstanbul'da son dakika DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu: 16 adres eş zamanlı basıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik harekete geçti. 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var.
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var .

Operasyon kapsamında Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var.

Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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