İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.
Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerle ile ilgili çalışmalarını tamamlayan ekipler saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.
Aralarında Beyoğlu ve Küçükçekmece'nin de bulunduğu 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 9 adrese baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul'da 10 adrese PKK operasyonu
İstanbul polisi terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede eş zamanlı harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 10 adrese düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.