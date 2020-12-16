İstanbul'da son dakika DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 16 Aralık 2020, 07:02 Son Güncelleme: 16 Aralık 2020, 07:07 AA