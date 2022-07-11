Gündem İstanbulda su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor
İSTANBUL

İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor
Bazı noktalarda sel nedeniyle çıkan yollardaki taşlarda düzenleme yapılıyor.

Kentte dün meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarının ardından eşyalar dışarı taşınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSTAÇ ve zabıta ekipleri de sokaklarda temizlik çalışmaları yürütüyor.

Bazı noktalarda sel nedeniyle çıkan yollardaki taşlarda düzenleme yapılıyor.

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Su baskını nedeniyle kötü koku oluşan sokaklarda belediyeye ait araçla ilaçlama yapılırken, taşan deredeki su seviyesinin düştüğü ve renginin kırmızıya döndüğü görüldü.

Öte yandan, Sarıyer İstinye Mahallesi İstinye Cami Sokak'ta da su baskınından etkilenen ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları tamamlandı.

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