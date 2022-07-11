İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Kentte dün meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarının ardından eşyalar dışarı taşınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSTAÇ ve zabıta ekipleri de sokaklarda temizlik çalışmaları yürütüyor.
Bazı noktalarda sel nedeniyle çıkan yollardaki taşlarda düzenleme yapılıyor.
Su baskını nedeniyle kötü koku oluşan sokaklarda belediyeye ait araçla ilaçlama yapılırken, taşan deredeki su seviyesinin düştüğü ve renginin kırmızıya döndüğü görüldü.
Öte yandan, Sarıyer İstinye Mahallesi İstinye Cami Sokak'ta da su baskınından etkilenen ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları tamamlandı.