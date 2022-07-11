İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

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