Gündem İstanbulda su kesintisi 12 saat kesilecek
İSTANBUL

İstanbul'da su kesintisi: 12 saat kesilecek

İstanbul'da su kesintisi: 12 saat kesilecek

İsale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'ın bazı mahallelerinde, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Haber Merkezi AA
Çarşamba günü 12 saat süreyle sular kesilecek.
Çarşamba günü 12 saat süreyle sular kesilecek.

Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 23 Ekim'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

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