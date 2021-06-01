Gündem İstanbulda 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
İSTANBUL

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da (bugün) 13 saat süreyle su verilemeyecek.

Haber Merkezi AA
İstanbulda su kesintisi! İSKİ İstanbulda sular ne zaman gelecek?
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.

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