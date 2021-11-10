İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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10 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy: İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah

Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Bakırköy: Yeşilköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi: Cumhuriyet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FOTOĞRAF 10 Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu. Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı. Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı. İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü SKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.

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