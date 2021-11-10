İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...
GÜNDEM
Osman Nuri Kabaktepe "İBB'nin gizli zam kurnazlığına müsaade etmeyeceğiz" diyerek müjdeyi verdi
10 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? Arnavutköy: İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bakırköy: Yeşilköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangazi: Cumhuriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
FOTOĞRAF 10
Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor.
Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu.
Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı.
Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
SKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.
OYNAT 00:37
Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.
Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı noktada su borusunda patlama meydana geldi. Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, sokak üzerinde birikintiler oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.
OYNAT 00:39
İSKİ'nin patlayan borusuna vatandaştan esprili tepki: İnsanlar serinlesinler diye boruları patlatıyorlar
İstanbul Beşiktaş'ta İSKİ'ye ait su borusu patladı. Su borusundan fışkıran sular, metrelerce yükseldi. O anları ıslanan aracından görüntüleyen vatandaş, 'Soğuk ve insafsız havalar gelmeden önce insanlar ve araçlar serinlesin diye boruları patlatıyorlar.' dedi.