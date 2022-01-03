Gündem İSKİ duyurdu İstanbulda 3 ilçede 12 saat su yok
İSTANBUL

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçede 12 saat su yok

İSKİ, gün içerisinde bazı illerde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Yayınlanan su kesintisi programına göre, Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak; sular ne zaman gelecek?

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda su kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli)
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Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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