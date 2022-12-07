Gündem İstanbulda suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, suç örgütü tarafından alıkonulan bu kişilere zorla kredi çektirilerek, internet bankacılığı yoluyla paraya da el konulduğunu belirledi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te zorla tahsilat yaptırmak amacıyla alıkonulan iki kişiye ait ev ve araç gibi mal varlıklarının piyasa değerinin çok altında satın alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, suç örgütü tarafından alıkonulan bu kişilere zorla kredi çektirilerek, internet bankacılığı yoluyla paraya da el konulduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçlarını işlediği öne sürülen 14 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, mermiler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira ile alıkonulan kişilerin cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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